Пентагон подтвердил: ВСУ сбили «Кинжал» при помощи Patriot

Пресс-секретарь Министерства обороны США Патрик Райдер подтвердил, что ВСУ остановили российскую гиперзвуковую ракету "Кинжал" с помощью системы ПВО Patriot.

"Когда речь заходит о готовности Украины, ее инвентаря или сведений о перехвате ракет, я могу подтвердить, что они сбили российскую ракету "Кинжал", применив систему противоракетной обороны Patriot", - заявил Райдер.