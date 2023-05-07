«Евровидение-2023»: кто прошел в финал конкурса

В Ливерпуле завершился первый полуфинал международного песенного конкурса «Евровидение-2023».

По результатам голосования телезрителей представители Азербайджана на «Евровидении-2023» - дуэт TuralTuranX (братья-близнецы Турал и Туран Багмановы) с песней «Tell me more» не смог пройти в финал конкурса.

Отметим, что в финал конкурса прошли: Хорватия, Молдова, Швейцария, Финляндия, Чехия, Израиль, Португалия, Швеция, Сербия, Норвегия.