ВСУ об обстреле Бахмута фосфорными бомбами

Фосфорные боеприпасы, применяемые российскими войсками по Бахмуту (город в Донецкой области Украины), в стратегическом плане позиций Вооруженных сил Украины не изменили. Об этом заявил Сергей Череватый, спикер Восточной группировки войск ВСУ, в эфире украинского телемарафона.

По его словам, Россия нарушает обычаи войны уже не в первый раз. Российские военные применяют на войне в Украине все: от противопехотных мин до фосфорных боеприпасов, "Россия в течение этой войны нарушила все мыслимые и немыслимые правила войны".

Спикер обратил внимание, что даже применение таких разрушительных и смертельных боеприпасов не повлияло на гарнизон Бахмута, который и дальше держит оборону. Отчаянная атака российской армии только подтвердила мужество и стойкость ВСУ.

"Это не изменило стратегических позиций наших сил, мы стоим", – добавил он.