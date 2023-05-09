Самир Нуриев написал статью о Гейдаре Алиеве

09:48

10 мая азербайджанский народ отмечает 100-летие Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. Руководитель Администрации президента Азербайджанской Республики Самир Нуриев написал статью, посвященную этой знаменательной дате. Предлагаем нашим читателям эту статью. «Сегодня наш народ торжественно отмечает 100-летний юбилей государственного деятеля мирового масштаба, основателя независимого Азербайджанского государства, великого лидера Гейдара Алиева. В памяти азербайджанского народа Гейдар Алиев запечатлелся как мудрый лидер, спаситель, автор гигантских свершений, историческая личность, создавшая своей жизнью и деятельностью высший критерий верности, привязанности к Родине. Объявление 2023 года «Годом Гейдара Алиева» Распоряжением Президента Азербайджанской Республики господина Ильхама Алиева от 29 сентября 2022 года является высокой оценкой, данной нашим государством великому лидеру, которому принадлежат исключительные заслуги в ключевые моменты нашей современной истории, в сложный период, когда решалась будущая судьба азербайджанского народа. Пройденный им содержательный жизненный путь, неоценимые заслуги перед Родиной и народом превратили Гейдара Алиева в источник гордости азербайджанцев, которые ценят свою историю, национальные ценности, традиции государственности. Можно с уверенностью сказать, что его величие нашло непосредственное отражение в его неоценимых делах во имя своего народа и государства. Независимо от занимаемой должности и условий, общенациональный лидер брал на себя ответственность за самые сложные вопросы и добивался их решения на высоком уровне.

Когда в 1969 году Гейдар Алиев начал руководить Азербайджаном, это была одна из малозаметных аграрных республик бывшего Советского Союза. Несмотря на все лишения того времени, гигантский потенциал, приведенный в действие в короткие сроки усилиями Гейдара Алиева, превратил Азербайджан в развивающуюся авторитетную республику в масштабах союза, добившуюся социально-экономического и культурного прогресса. В тот период по инициативе и под руководством великого лидера было обновлено 69 процентов основных фондов в промышленности, введено в строй более 250 заводов, фабрик. Если до 1969 года в Азербайджане было построено 735 крупных промышленных объектов, то в период руководства Гейдара Алиева их число достигло 1048. Производительность труда в промышленном производстве и сельском хозяйстве увеличилась вдвое, доходы в народном хозяйстве превзошли общесоюзный показатель в 2 раза. Проделанная Гейдаром Алиевым работа по развитию кадрового потенциала нашей страны действительно поражает. Именно в результате напряженных усилий великого лидера в 1971 году в Баку была создана республиканская средняя специализированная школа-интернат имени Дж.Нахчыванского и началась подготовка национальных военных кадров. Было обеспечено обучение около 17 тысяч молодых азербайджанцев более чем в 170 престижных высших учебных заведениях свыше 50 городов СССР по 250 специальностям, в которых в республике ощущалась наибольшая потребность. В условиях советской коммунистической идеологии в Азербайджане в период руководства Гейдара Алиева наряду с достижением серьезных успехов в социальной, экономической, научной, культурной и других сферах были предприняты действенные шаги, направленные на защиту национально-культурных ценностей, постепенное возрождение национальной памяти и развитие национального самосознания. Касаясь деятельности великого лидера в тот период, Президент Ильхам Алиев сказал: «Гейдар Алиев всегда был человеком, защищающим интересы азербайджанского народа. Независимо от времени, независимо от политической ситуации во времена Советского Азербайджана он более десяти лет руководил республикой, отстаивал интересы азербайджанского народа даже в рамках тех идеологических барьеров. Он старался сделать всё, чтобы мы сохранили свою идентичность. Многие шаги он предпринял в 1970-е – начале 1980-х гг. Сейчас мы видим, что те шаги были нацелены на то время, когда Азербайджан будет независимым». Поэтому Гейдар Алиев уделял особое внимание сохранению национально-культурного наследия азербайджанского народа, историческим личностям, сыгравшим большую роль в формировании этого наследия. Начиная с 1970-х годов по инициативе и с участием великого лидера стали торжественно отмечаться юбилеи выдающихся мастеров слова, ученых и просветителей, в 1973 году на уровне ЮНЕСКО был проведен 600-летний юбилей Имадеддина Насими, в 1982 году из далекой Сибири на родину, в Нахчыван, были возвращены останки великого поэта Гусейна Джавида, ставшего жертвой политических репрессий 1930-х годов. Закрепление в Конституции Азербайджанской ССР 1978 года азербайджанского языка в статусе государственного языка является одной из самых больших заслуг общенационального лидера перед народом. Благодаря личным качествам и большим успехам, достигнутым республикой за короткий срок, великий лидер завоевал славу в союзном масштабе, и в 1982 году был избран членом Политбюро Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза и назначен первым заместителем председателя Совета Министров СССР. Гейдар Алиев и в тот период уделял особое внимание Азербайджану, его поручения, принимаемые им решения стали очередным этапом его служения Родине.

В истории каждого народа бывали сложные периоды, однако далеко не всем удавалось успешно преодолеть эти испытания. По общему мнению большинства исследователей, изучающих роль личности в истории, одним из решающих условий в таких случаях является наличие лидера, способного правильно анализировать и оценивать события и предпринимать необходимые шаги, умеющего принимать решения. Они справедливо отмечают, что индивидуальные особенности и приобретенный опыт объясняют характер и поведение лидера. Значит, отношение к любому событию меняется в соответствии с характером, личностью индивидуума и проявляется в различном содержании. То, что Гейдар Алиев наутро кровавых событий 20 Января пришел в представительство Азербайджана в Москве, решительно и жестко осудил бойню, учиненную советскими войсками в Баку, было выражением его большого патриотизма. Именно этот патриотизм привел его из Москвы в Баку, а оттуда – в Нахчыван, где он родился и вырос. Без преувеличения можно сказать, что в основе каждого этапа пути, пройденного Азербайджаном после восстановления независимости, лежит с дальновидностью разработанная общенациональным лидером, вернувшимся к власти в начале 1990-х годов с исторической миссией, стратегия национальной государственности, которая учитывала как внутриполитические особенности, так и закономерности международной системы. Хотя с политологической точки зрения обретение государственной независимости считается поворотной точкой на пути народов к свободе, однако, как неоднократно подчеркивал великий лидер, «сохранить и защитить настоящую независимость, гораздо сложнее, чем ее обрести». Гений Гейдара Алиева не только спас Родину от угрозы расчленения. Он вел борьбу во имя большей цели – за настоящую независимость Азербайджана, мобилизовал все свои знания, способности и возможности, для того, чтобы сделать эту независимость вечной и необратимой. Ошибки, допущенные в первые годы независимости, поставили Азербайджан лицом к лицу с серьезными угрозами и вызовами в сложных историко-политических условиях и неопределенной геополитической обстановке, подвели страну к грани пропасти. Военная агрессия Армении против Азербайджана, преступная некомпетентность центральной власти, усиление центробежных тенденций под влиянием внешних факторов, постепенная трансформация внутреннего вооруженного противостояния в гражданскую войну свидетельствовали о масштабах проблем, с которыми столкнулась страна. Неслучайно, что в 1992 году потребительские цены выросли более чем в 10 раз по сравнению с 1991 годом, а в 1993 году – в 12,3 раза по сравнению с 1992 годом, валовой внутренний продукт ежегодно сокращался в среднем на 16,5 процента, денежные доходы населения – в 3,3 раза, заработная плата уменьшилась в 5,7 раза. Процентные ставки Центрального банка достигли 250 процентов, национальная валюта по отношению к российскому рублю упала в 9 раз, а по отношению к доллару США - в 245 раз. Несостоятельность и слабость сил, находившихся в тот период у власти, заключалась в том, что они не могли себе представить процессы, происходившие ни внутри страны, ни в регионе, ни на глобальном уровне в целом, новый миропорядок и место Азербайджана в нем. Вместо обеспечения общественно-политической стабильности предпринимались шаги, нагнетавшие напряженность внутри страны, произвол некомпетентных кадров наносил удар по еще несформировавшейся системе управления государством и функциональности государственных институтов, в то время, как решение военных вопросов и вопросов безопасности требовала системного подхода, вооруженные формирования создавали в обществе атмосферу террора, предпринимались провальные шаги по налаживанию международных связей без определения внешнеполитических приоритетов. В таких условиях невозможно было даже говорить о проведении социально-экономических и правовых реформ. Время требовало определения краткосрочных и долгосрочных приоритетов государства, стоящих перед ним задач, мобилизации всего потенциала, материально-моральных ресурсов общества для реализации этих задач. В период, когда в республике царила сложная ситуация, центральное правительство вместо устранения проблем, приведших страну к катастрофе, пыталось обострить ситуацию в Нахчыванской АР, находившейся в блокаде и выстоявшей благодаря усилиям Гейдара Алиева. Президент Азербайджана Ильхам Алиев четко описывает тот период в интервью Азербайджанскому телевидению в рамках своей поездки в Нахчыванскую АР 10 мая 2021 года: «Нахчыванская Автономная Республика утратила связь с основной частью Азербайджана, армяне блокировали Нахчыван. Нахчыван с трех сторон окружен Арменией. В такой ситуации сохранить, защитить Нахчыван и дать отпор врагу – одна из исключительных заслуг великого лидера. Находившийся в то время у власти тандем НФА-Мусават мобилизовал все возможности для того, чтобы сместить Гейдара Алиева в Нахчыване, назначить своих марионеток и фактически подарить армянам и Нахчыван. Они были готовы и к этому, лишь бы убрать из азербайджанской политики фактор Гейдара Алиева». Однако общенациональный лидер не позволил осуществиться ни планам Армении по оккупации территорий автономной республики, ни коварным замыслам центральной власти. Наряду с защитой такой стратегической географической территории, как Нахчыван, обеспечением безопасности населения и решением его социальных проблем, великий лидер вступил в напряженную борьбу за независимость Азербайджана в целом. 17 ноября 1990 года на 1-й сессии Верховного Совета Нахчывана 12-го созыва, начавшей работу под председательством Гейдара Алиева, были приняты постановления «Об изменении названия Нахчыванской АССР», «О Верховном органе государственной власти Нахчыванской АР», «О государственных символах Нахчыванской Автономной Республики», из названия автономной республики были исключены слова «советская» и «социалистическая», трехцветный флаг Азербайджанской Демократической Республики был утвержден в качестве Государственного флага Нахчыванской АР. Перед Верховным Советом Азербайджана было поднято ходатайство о принятии аналогичного решения в республиканском масштабе. Это была очередная историческая заслуга великого лидера перед Родиной. Конечно, в напряженных дискуссиях, которые велись в тот период, представители интеллигенции, видные представители общества, простые граждане не задавались вопросами о том, кто спасет страну от катастрофы. Потому что единодушным мнением нашего общества было то, что только такая мудрая личность как Гейдар Алиев, обладающий большим политическим опытом, может взять на себя эту миссию и спасти Азербайджан из тяжелого положения, сохранить нашу государственность. Благодаря мудрой политике, решительности и несокрушимой воле Гейдара Алиева, вернувшегося 9 июня 1993 года в Баку по настоянию народа, Азербайджан за короткий срок смог преодолеть угрозы, был положен конец вооруженному противостоянию, предотвращены попытки государственного переворота, созданы основы для продолжения политической борьбы в цивилизованных и конституционных рамках. Взяв на себя всю ответственность, великий лидер определил краткосрочные и долгосрочные цели государства, мобилизовал необходимые ресурсы, связанные с трансформацией общества и общественных отношений на новых основах и сформировал политико-экономическую базу для последовательного развития Азербайджана. В 1995 году была принята новая Конституция Азербайджанской Республики и началась реализация правовых реформ. Была перестроена оказавшаяся в параличе система государственного управления, изменены критерии и требования к работе государственных структур. Великий лидер заявил: «Интересы народа и нации должны стоять выше интересов каждого». Восстановив древние и богатые традиции государственности, Гейдар Алиев добился последовательного развития на прочных основах нашего государства, вновь обретшего независимость. Да, наша судьба могла сложиться совсем иначе, но переломный момент 1993 года вдохнул новую жизнь в нашу национальную государственность, открыл яркую страницу в летописи освобождения нашего народа. Нарушение взаимных связей, налаженных между республиками в советский период, и углубившийся спад внутри страны фактически требовали коренного изменения экономической политики и применения новой модели экономического развития. Модель, предложенная Гейдаром Алиевым, основывалась на двух важных опорах: реформы, направленные на формирование новых отношений в экономической сфере, и новая нефтяная стратегия, которая составит основу национального развития. В условиях, когда рушилась старая экономическая модель и приобретали широкий размах принципы «дикого капитализма», необходимо было сохранить регулирующую функцию государства на период переходной экономики. Это и обусловливало сбалансированное развитие экономики, нуждавшейся в направляющей деятельности государства, и обеспечило непосредственное участие государства в улучшении социального благосостояния граждан, и защищало на начальном этапе национальную экономику от «разрушительного воздействия» глобализации. В теоретической плоскости вопрос вмешательства государства в этот процесс, до сих пор является предметом дискуссий, иногда опыт поддерживает аргументы той или иной стороны. Однако, как отмечает известный экономист, лауреат Нобелевской премии Джозеф Стиглиц, «недостатки рынка» показывают, что модели, основанные на классической идее Адама Смита о «невидимой руке», не в полной мере охватывают сложные особенности действительности и делают неизбежной роль государства, вносящего добавленную стоимость в динамику экономической деятельности. Модель развития, предложенная и реализованная в Азербайджане в период переходной экономики, обеспечила проведение реформ без серьезных осложнений на фоне реалий «жестокой конкуренции» и «несправедливой борьбы» международной экономической системы, а также создание необходимой базы для стремительного развития в последующий период. Стратегия развития Гейдара Алиева была рассчитана на улучшение среды для деятельности экономических субъектов, обеспечение государства в долгосрочной перспективе необходимыми финансовыми ресурсами. В этом смысле «Контракт века», подписанный 20 сентября 1994 года с ведущими нефтяными компаниями мира, являясь событием глобального значения, в то же время заложил фундамент будущего развития Азербайджана. Ни неопределенность правового статуса Каспийского моря, ни противоречивые интересы региональной геополитической среды не смогли изменить волю великого лидера. В результате совместной разработки месторождений «Азери», «Чираг» и глубоководной части «Гюнешли» в азербайджанском секторе Каспийского моря, открытого для иностранных инвестиций, закладки фундамента в 2002 году основного экспортного нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан, который многие считали несбыточной мечтой, наша страна стала важным экспортером углеводородов и превратилась в энергетический коридор. Создание в 1999 году Государственного нефтяного фонда для эффективного управления средствами, полученными от нефтегазовых ресурсов, явилось важным решением, завершившим общую картину национальной нефтяной стратегии и превратившим ее в опору социально-экономического развития.