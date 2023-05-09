Я бы мог выступить с этим поздравительным обращением и из Баку. Однако я посчитал, что сегодня должен быть здесь, в Шуше, перед этим зданием, заявил президент Ильхам Алиев в своем обращении к народу.

«Шуша - это символ нашей победы, венец нашей победы. После освобождения Шуши от оккупации вот на этой площади отважные азербайджанские военные доложили мне об этом. Над этим зданием был поднят флаг Азербайджана, и освобождение Шуши было основной частью нашей исторической победы… Через день после этого Армения подписала акт об капитуляции», - сказал президент Азербайджана.