Икрам Нур, автор haqqin.az 09:52

Арест Имрана Хана стал той канистрой бензина, которая «зажгла» Пакистан, тлевший с прошлого года, когда он был отстранен от власти. Генеральный инспектор полиции Исламабада заявил, что любой, кто выходит на акцию протеста, должен быть арестован – но как быть, если сейчас на улицы выходят уже десятки тысяч, а завтра их может стать еще больше? И ладно бы все ограничивалось городами, для Пакистана это дело в общем-то привычное. Но протестующие начали нападать на армейские объекты: сторонники Хана ворвались в военный лагерь в Лахоре и сожгли резиденцию командира IV корпуса, штурмовали базу ВВС Пакистана в Пенджабе и подожгли учебный самолет, атаковали военный городок в провинции Хайбер-Пахтунхва – и это только самые громкие эпизоды.

Нападений протестующих на армейские объекты в Пакистане не было уже давно, что подчеркивает серьезность ситуации. Кроме того, к этому часу, перекрыто шоссе Шахра-э-Фейсал в Карачи и заблокированы автомагистрали вокруг Кветты. «Железная рука против нарушителей закона», о которой вчера объявил министр внутренних дел Рана Санаулла, пока не срабатывает. Власти Пакистана ограничили доступ к Twitter, Facebook и другим социальным сетям. Кроме того, в некоторых регионах страны интернет отключен полностью, но пока и эта мера не дала сколько-нибудь заметных результатов. По странному совпадению, арест Имрана Хана - осуществленный прямо в каких-то болливудских традициях, с кучей полицейских в полной экипировке, с бронетранспортерами и собаками - произошел аккурат после того, как в воскресенье пакистанский экс-премьер вновь повторил свою версию о том, что в покушении на него, когда он был ранен в ногу на митинге 3 ноября 2022 года в провинции Пенджаб, замешан один из генералов межведомственной разведки страны, ISI, генерал-майор Фейсал Насир.

В пресс-службе пакистанской армии это назвали «сфабрикованным и злонамеренным утверждением, крайне прискорбным и неприемлемым». А нынешний-премьер Пакистана Шехбаз Шариф, которого Хан тоже объявил участником покушения на себя, заявил, что эти обвинения «против генерала Фейсала Насира и офицеров нашего разведывательного управления не может быть допущено сейчас и не будет допущено впредь». Стали ли причиной ареста Имрана Хана именно его выпады против пакистанской разведки – вопрос спорный. Нынешние власти страны и без того собрали увесистый кейс обвинений, возбудив против экс-премьера свыше ста уголовных дел с целым «букетом» преступлений, от коррупции и подстрекательства к мятежу до богохульства и терроризма. Нужно заметить, что подобного рода кейсы любая новая пакистанская власть выдвигает в отношении своих предшественников – но в отношении Имрана Хана процесс принял уж вовсе какой-то фантасмагоричный характер, что, в итоге, повлекло за собой массовое недоверие к ним. В своем стремлении устранить популярнейшего сегодня в Пакистане Хана с политического поля и лишить его партию Техрик-и-Инсаф, как и самого экс-премьера возможности участвовать в будущих выборах – власть откровенно «пересолила».