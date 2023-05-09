Рогозин раскритиковал власти России

Экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин раскритиковал власти за салют в честь Дня Победы 9 мая в Москве.

По его мнению, «коллегам из Москвы» нужно было не запускать салюты в честь прошлых побед, а сосредоточиться на проблемах текущей войны.

«Вчера, говорят, в Москве салют был. Что, Бахмут взяли, освободили Донбасс? Киев капитулировал? А... Это, оказывается, в честь прошлых побед СССР... Мне кажется, коллегам в Москве надо сосредоточиться на проблемах текущей войны и нашего фронта. А они есть и очень большие», - заявил Рогозин.