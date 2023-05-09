Накануне в Палате лордов Великобритании состоялась встреча с участием торгового представителя премьер-министра Великобритании по Азербайджану баронессы Эммы Николсон, посла Азербайджанской Республики в Великобритании Элина Сулейманова и министра науки и образования Эмина Амруллаева.

Было подчеркнуто, что данная встреча, приуроченная к 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева, имеет особую важность. Были особо отмечены неоценимые заслуги общенационального лидера Гейдара Алиева.

На встрече также было выражено удовлетворение сотрудничеством между Азербайджаном и Великобританией в сфере образования, отмечено, что британские высшие учебные заведения включены в список университетов, предпочитаемых гражданами Азербайджана в рамках государственных программ по образованию за рубежом.

Стороны также обменялись мнениями о перспективах развития сотрудничества в сферах общего образования, высшего образования и научных исследований.