Президент России Владимир Путин прокомментировал атаку на Кремль беспилотниками в ночь на 3 мая.

По словам корреспондента газеты «Коммерсантъ» Андрея Колесникова следует, что российский президент рассказал о «пролете» одного дрона, а не двух, заявив, что во взорвавшемся аппарате «нет ничего особенного».

Как пишет Колесников, на вопрос про «дрон, несколько дней назад пролетавший мимо купола», Путин рассказывал, что «ничего в этом дроне особенного»; он «сделан из проволоки и современных, правда, материалов и что такие самодельные дроны залетали на базу Хмеймим в Сирии, так что знакомы, и что в нем было всего-то, кажется, 400 г тротила». По утверждению Колесникова, Путин «не придавал произошедшему того значения, какое ему придавал весь остальной мир». Из описания журналиста не понятно, знал ли Путин, что дрона было два, а не один, и что аппараты взорвались на крыше его резиденции, а не пролетели мимо.