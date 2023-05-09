Четырехсторонняя встреча глав МИД России, Сирии, Турции и Ирана - Сергея Лаврова, Фейсала Микдада, Мевлюта Чавушоглу и Хоссейна Амира Абдоллахиана - стартовала в Москве, сообщают российские СМИ.

Отмечается, что Лавров проводит переговоры по сирийскому мирному урегулированию в одном из залов Дома приемов МИД РФ на Спиридоновке.

Глава МИД России назвал содействие безопасному возвращению сирийских беженцев на родину приоритетом для РФ, Турции, Ирана и Сирии. Помимо этого, Лавров призвал начать прорабатывать восстановление логистических связей Дамаска и Анкары.

В преддверии этой встречи Чавушоглу заявлял, что рассчитывает обсудить с коллегами среди прочих вопросов возвращение сирийских беженцев на родину, а также борьбу с терроризмом.