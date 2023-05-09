Главнокомандующий ВСУ отказался от участия в конференции НАТО

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный не будет участвовать в заседании Военного комитета НАТО на уровне начальников генштабов. Об этом сообщил глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.

По его словам, Залужный отказался участвовать даже в режиме видеоконференции, сославшись на напряженную оперативную обстановку в Украине.

"Вчера я получил письмо от украинского командующего, нашего друга генерала Валерия Залужного о том, что его участие даже с помощью видеосвязи невозможно из-за сложной оперативной ситуации в отражении российской агрессии", - сказал адмирал.

Бауэр сообщил, что вместо главнокомандующего ВСУ выступит военный представитель Украины в Брюсселе.