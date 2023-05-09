Байрамов доволен переговорами с Мирзояном

«Мы сделали еще один шаг вперед», - отметил министр.

Он отметил, что переговоры вращались вокруг мирного договора: «Как известно, инициативы, связанные с мирным договором, были озвучены Азербайджаном. Еще в 2021 году президент Ильхам Алиев впервые озвучил их. В феврале 2022 года Азербайджан выдвинул 5 базовых принципов.

Наконец, в октябре 2022 года начались переговоры по мирному договору. Эти же переговоры были начаты и вокруг расширенных базовых принципов, первоначально предложенных Азербайджаном. Позже, в ноябре, состоялись встречи в Вашингтоне. Третья встреча была запланирована на декабрь в Москве.

Однако от третьей встречи Армения отказалась. Она бойкотировала встречу, приведя различные причины. Одной из них был вопрос Лачинской дороги. В результате встречи не проводились около 6 месяцев. При посредничестве США армянская сторона вернулась за стол переговоров, и переговоры длились 4 дня. Переговоры вращались вокруг мирного договора».

Министр отметил, что мирный договор, обсуждаемый между Азербайджаном и Арменией, включает в себя ряд важных вопросов: «Мы, конечно, не можем говорить о полной договоренности. Между сторонами достаточно разногласий. Но была договоренность по очевидным пунктам. Так сказать, мы сделали шаг вперед. Мы должны подходить к процессу реалистично».