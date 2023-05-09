Президент Азербайджана Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи ознакомились со строительными работами, проводимыми в жилом комплексе из 23 зданий в городе Шуша, приняли участие в церемонии закладки фундамента 2-го жилого комплекса, состоящего из 17 зданий, открытии вывесок на пересечении улиц Гейдара Алиева и 8 Ноября, Шушинского комплекса отеля и конгресс-центра, мероприятиях, связанных с началом работ по реконструкции и ремонту центра государственных услуг в городе Шуша, проводимых по поручению президента Ильхама Алиева.

Глава государства, первая леди и члены их семьи приняли участие в открытии Творческого центра в Шуше после реставрационных работ, проведенных Фондом Гейдара Алиева, ознакомились с фотовыставкой «Гейдар Алиев и Карабах» и фестивалем цветов, организованными в рамках 100-летия общенационального лидера Гейдара Алиева.

Затем президент Азербайджана, первая леди и члены их семьи приняли участие в открытии вывесок на пересечении улиц Хуршидбану Натаван, Победы, Карабаха и Хана Шушинского.

Ильхам Алиев, Мехрибан Алиева и члены их семьи приняли участие в открытии после работ по реконструкции и восстановлению мечети Юхары Говхар Ага в Шуше, а также выставки «Мир Мохсун Навваб Карабаги – ученый-энциклопедист XIX века».

Глава государства, первая леди и члены их семьи приняли участие в открытии мечети Саатлы и Шушинского филиала Национального музея ковра после восстановительных работ, проведенных Фондом Гейдара Алиева, ознакомились с представленными в музее экспонатами и произведениями искусства.

Затем президент и первая леди приняли участие в открытии вывески на улице «Железный кулак» в Шуше.