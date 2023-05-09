Протесты в Пакистане не утихают: арестованы около 1000 человек

Почти 1000 человек были арестованы в пакистанском Пенджабе, самой густонаселенной провинции страны, после того, как вспыхнули протесты после ареста бывшего премьер-министра Имрана Хана, передает агентство AFP.

«Полицейские бригады арестовали 945 нарушителей закона и правонарушителей со всей провинции», — говорится в заявлении полиции Пакистана для СМИ.

Также отмечается, что 130 пакистанских офицеров и чиновников получили ранения в результате протестов, вспыхнувших после ареста Имрана Хана во вторник.