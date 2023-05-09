Центры ASAN в Карабахе и Восточном Зангезуре

Центры ASAN будут построены как в Карабахском, так и Восточно-Зангезурском экономических районах. Об этом сказал журналистам председатель Государственного агентства по услугам гражданам и социальным инновациям Ульви Мехтиев.

По словам Мехтиева, они будут строиться по мере восстановления освобожденных территорий.

«Как вы знаете, на освобожденных территориях Азербайджана продолжаются работы по восстановлению городов и сел, а также объектов культурного наследия. По мере восстановления городов и сел на этих территориях будут построены Центры ASAN как в Карабахском экономическом районе, так и в Восточно-Зангезурском», - сказал он.