Коллектив ОАО Azenco почтил память Гейдара Алиева ФОТО
ОАО Azenco, одна из крупнейших энергетических строительных компаний Азербайджана, проводит ряд мероприятий в рамках «Года Гейдара Алиева», объявленного указом президента Азербайджанской Республики.
В связи со 100-летием общенационального лидера Гейдара Алиева было организовано посещение Аллеи почетного захоронения с участием руководящего состава и коллектива ОАО Azenco. Они почтили память великого лидера Гейдара Алиева, архитектора и основателя нашего современного независимого государства, возложили венки и цветы к его могиле.
Следует отметить, что ОАО Azenco является энергостроительной компанией, реализующей договоры «Проектирование, строительство и закупка» в сфере гидро- и теплоэлектростанций, высоковольтных линий электропередач, строительства и развития электросетей и распределительной системы, систем водопровода и канализации.