Сколько квартир передали семьям шехидов и инвалидам войны

После 44-дневной Отечественной войны семьям шехидов и инвалидам войны передано 4 тысячи 760 квартир и частных домов. В этом году – 260, а в целом за прошедший период – 13 тысяч 560 единиц жилья, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

Сегодня в связи со 100-летием общенационального лидера Гейдара Алиева Министерством труда и социальной защиты населения семьям шехидов и инвалидам войны было передано 100 квартир и частных домов в Говсанском жилом комплексе MIDA (Государственное агентство жилищного строительства), а также в Апшеронском, Шамкирском, Газахском, Кедабекском, Товузском, Уджарском, Евлахском, Ярдымлинском, Балакенском, Гахском, Бейлаганском, Сабирабадском, Саатлинском, Шекинском и Тертерском районах.

В церемонии вручения документов на квартиры приняли участие заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Алиев и председатель Общественного совета при министерстве Эльшад Мамедов. А.Алиев обратил внимание на значительные заслуги общенационального лидера Гейдара Алиева в области создания и развития системы социальной защиты в нашей стране.

Было отмечено, что программа предоставления квартир и частных домов семьям шехидов и инвалидам войны была запущена в 1990-х годах по поручению Гейдара Алиева, и эти меры из года в год успешно продолжаются.

После победы в 44-дневной войне по поручению главы государства началась реализация широкого пакета социальной поддержки семей шехидов и участников войны. В рамках данного пакета поддержки программа обеспечения квартирами и частными домами расширена в 5 раз.

С начала 2021 года жильем обеспечиваются также семьи шехидов Отечественной войны и инвалидов войны. С учетом представленных сегодня квартир и частных домов после 44-дневной Отечественной войны семьям шехидов и инвалидам войны передано 4 тысячи 760 квартир и частных домов. В этом году – 260, а в целом за прошедший период – 13 тысяч 560 единиц жилья.

Согласно поручению главы государства, в 2023 году лицам из этой категории будет передано не менее 1500 квартир и частных домов.