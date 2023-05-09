Что будет делать Украина, если не добьется успеха в контрнаступлении?

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал не думать о будущем контрнаступлении Украины как о последнем, ведь неизвестно, что из него получится. Об этом он сказал в интервью немецкой газете Bild.

«Не рассматривайте это контрнаступление как последнее, потому что мы не знаем, что из этого выйдет. И если мы добьемся успеха в этом контрнаступлении и освободим наши территории, то тогда вы скажете: да, оно было последним, но если нет, тогда это означает, что мы должны готовиться к следующему контрнаступлению», — сказал Кулеба.

Глава МИД Украины также прокомментировал возможность переговоров с Россией: он напомнил, что Украина «терпеливо» вела переговоры с 2014 до 2022 года. «Первую часть этих переговоров поддержали Германия и Франция. И нам посоветовали пойти на уступки. Это сработало? Нет, мы способствовали самой большой войне в Европе со времен Второй мировой войны».

