Украинцы разгромили российские части под Бахмутом

«В результате наступательных действий третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ разгромлены подразделения 72-й бригады РФ. Фактически полностью уничтожены шестая и восьмая роты данной бригады», — сказал Билецкий в видеозаписи в телеграме.

По его словам, «разбита бригадная разведка, уничтожено значительное количество боевых бронированных машин, захвачено значительное количество пленных». Кроме того, утверждает он, ЧВК «Вагнер» также понесла большие потери.

Билецкий отметил, что наступательные действия велись в полосе шириной три километра и глубиной два километра 600 метров. Сейчас, по его словам, эта территория освобождена от российских сил.

Третья штурмовая бригада ВСУ опубликовала в своих соцсетях видеозапись, снятую, как утверждается, во время боя с 72-й бригадой РФ. На кадрах видно, как несколько военных бегут от бронетехники. В штурмовой бригаде ВСУ утверждают, что взяли в плен пять человек.

Основатель ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин сообщал ранее, что 72-я бригада РФ бежала со стратегического плацдарма в Бахмуте 9 мая.

В Минобороны РФ пока не комментировали данную информацию.