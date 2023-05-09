Акция «Азерлотерея» по случаю 100-летия Гейдара Алиева

С целью развития спорта и пропаганды здорового образа жизни ОАО «Азерлотерея» организует шествие на пик Гейдара, который расположен на высоте 3 751 метр над уровнем моря в массиве Гызыл Гая хребта Башдаг Большого Кавказа. В шествии примут участие сотрудники компании, представители СМИ и инфлюенсеры.

Кроме того, в рамках юбилейного года ОАО «Азерлотерея» предоставит специальную стипендию 10 абитуриентам, набравшим наивысшие баллы на вступительных экзаменах в местные вузы.

Компания также совместно с Министерством экологии и природных ресурсов проведет акцию по посадке деревьев на освобожденных от оккупации территориях с целью внесения вклада в озеленение Азербайджана.

Организация данных мероприятий в рамках «Года Гейдара Алиева» является уважением к наследию общенационального лидера, внесшего значительный вклад в развитие Азербайджана, включая области спорта, экологии и образования.