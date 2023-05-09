Послы Украины, Грузии и Молдовы в Баку посетили Аллею почетного захоронения и возложили цветы на могилу общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

Об этом посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский написал на своей странице в Facebook.

«100 лет назад родился общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев. Почтив его память, мы отдаем дань уважения его деятельности, направленной в том числе и на укрепление и расширение дружественных отношений между Украиной и Азербайджаном», - отметил посол.