Сотрудники Государственной службы экологической безопасности Азербайджана расследовали информацию, распространенную в социальных сетях, о вырубке деревьев перед рынком на проспекте Гейдара Алиева в Джалилабаде.

Как сообщил сотрудник службы Бахруз Магомедов, в ходе следствия установлено, что несколько деревьев в указанном районе были срублены жителем города Джалилабад Эльнуром Агаевым.

По факту в отношении Агаева возбуждено уголовное дело.

Отмечается, что на месте срубленных деревьев были посажены новые деревья, и муниципалитету Джалилабада дано соответствующее указание по уходу за ними.