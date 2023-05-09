Украина может получить «Железный купол»

США готовы передать Украине батарею «Железный купол» (тактическая система ПРО, предназначенная для защиты от неуправляемых тактических ракет с дальностью полета от 4 до 70 километров). Об этом сказал начальник командования космической и противоракетной обороны США генерал-лейтенант Дэниел Карблер, сообщают израильские СМИ.

По его словам, у США есть две таких батареи, одна проходит модернизацию, а вторую они могут передать Украине.