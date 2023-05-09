Сегодня исполняется 100 лет со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа, основателя независимого Азербайджанского государства, политического деятеля Гейдара Алиева.

Общенациональный лидер Гейдар Алиев создал мощную модель государственности, основанную на национальных ценностях, общественно-политическом сознании и государственном мышлении азербайджанского народа. Благодаря его непоколебимой воле и богатому опыту Азербайджан встал на путь развития, стал одним из признанных государств мира. Решительная политика, богатое и разнообразное наследие, прогрессивные идеи, заложенные Гейдаром Алиевым, и впредь будут вести Азербайджан к новым свершениям и победам.

В связи с этой знаменательной датой сотрудники акционерного общества «Азерконтракт», чтобы выразить уважение, преданность и любовь к общенациональному лидеру, посетили сегодня его могилу, почтили светлую память и возложили цветы к его могиле.