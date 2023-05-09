Израиль отвечает на обстрел своей территории видео; обновлено
По Израилю выпущено более 100 ракет за два часа.
Палестинские боевики сообщают о 17 убитых в результате ответных мер Израиля, около 40 ранены.
*** 15:16
Группировка «Исламский джихад» ведет массовый обстрел по территории Израиля. По данным израильских телеграм-каналов, выпущено уже более 60 ракет.
В городах в центре страны родителей попросили забрать детей из детских садов. Граждан Израиля просят следовать распоряжениям Службы тыла.
ЦАХАЛ наносит удары по местам дислокации ракетных установок «Исламского джихада» и группировкам боевиков этой организации по всему сектору Газа.