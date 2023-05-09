Вот как обрадовала детей шехидов 166 Yükdaşıma və Logistika

К 100-летию общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева в Азербайджане были реализованы многочисленные проекты, а также проведены десятки памятных мероприятий и акций. Одной из них, как сообщают корреспонденты haqqin.az, стала инициатива компании 166 Yükdaşıma və Logistika, организовавшей для семей и детей шехидов увлекательное путешествие в Габалу, в котором их сопровождали руководители и сотрудники компании.

По дороге кавалькада экскурсионных автобусов остановилась на завтрак в исторической жемчужине Азербайджана, Шемахе, где дети шехидов в сопровождении взрослых смогли ознакомиться с достопримечательностями этого города.