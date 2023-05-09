Вот как обрадовала детей шехидов 166 Yükdaşıma və Logistika
К 100-летию общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева в Азербайджане были реализованы многочисленные проекты, а также проведены десятки памятных мероприятий и акций. Одной из них, как сообщают корреспонденты haqqin.az, стала инициатива компании 166 Yükdaşıma və Logistika, организовавшей для семей и детей шехидов увлекательное путешествие в Габалу, в котором их сопровождали руководители и сотрудники компании.
По дороге кавалькада экскурсионных автобусов остановилась на завтрак в исторической жемчужине Азербайджана, Шемахе, где дети шехидов в сопровождении взрослых смогли ознакомиться с достопримечательностями этого города.
А спустя несколько часов перед участниками экскурсии открылась изумительная по своей красоте панорама Габалы с ее уникальной природой.
Время, которое дети провели в Габалинском развлекательном центре и на берегу живописного горного озера Нохургель, пролетело незаметно. А в конце путешествия дети шехидов уже ждали в Баку их мамы и бабушки.
Напомним, для компании 166 Yükdaşıma və Logistika постоянное внимание к семьям шехидов и забота о них всегда были и продолжают оставаться приоритетом. Недавно, в дни Новруза сотрудники компании посетили семьи шехидов, чтобы отпраздновать его вместе с ними.