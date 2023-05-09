Байрамов и Мирзоян обсудят в Москве текст мирного договора
Главы МИД Азербайджана и Армении Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян встретятся 19 мая для обсуждения текста мирного договора, заявил замминистра иностранных дел Армении Мнацакан Сафарян.
Место встречи Сафарян не уточнил. По его словам, на столе переговоров есть текст мирного договора.
В то же время пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян сообщила, что переговоры глав МИД Армении и Азербайджана пройдут 19 мая в Москве по приглашению российской стороны.
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