Турецкие издания опубликовали фотографию одного из таких самолетов, сделанную в ходе совместных учений ВВС двух стран «Анатолийский орел». Судя по фото, самолет Су-25 несет крылатую бомбу производства турецкой государственной компании TUBITAK-SAGE. Эта бомба позволяет самолету точно поражать цели на большом расстоянии.

Крылатые бомбы представляют собой дальнобойные версии авиабомб MK-82 и MK-83 производства турецкой военной промышленности с боеголовками массой 500 и 1000 килограммов. Эти бомбы позволяют точно поражать цель в любых погодных условиях, к тому же их можно сбрасывать с безопасного расстояния, не входя в зону действия средств ПВО средней дальности противника. Так, при сбросе бомб с большой высоты дальность их полета составляет 110 километров, а с малой высоты — 37 километров.

Азербайджанские самолеты Су-25 ранее были модернизированы для установки на них лазерных бомб производства этой компании.