Азербайджанские самолеты вооружили высокоточными турецкими крылатыми бомбами фото
Штурмовики Су-25 ВВС Азербайджана вооружены высокоточными крылатыми бомбами производства национальной оборонной промышленности Турции.
Турецкие издания опубликовали фотографию одного из таких самолетов, сделанную в ходе совместных учений ВВС двух стран «Анатолийский орел». Судя по фото, самолет Су-25 несет крылатую бомбу производства турецкой государственной компании TUBITAK-SAGE. Эта бомба позволяет самолету точно поражать цели на большом расстоянии.
Крылатые бомбы представляют собой дальнобойные версии авиабомб MK-82 и MK-83 производства турецкой военной промышленности с боеголовками массой 500 и 1000 килограммов. Эти бомбы позволяют точно поражать цель в любых погодных условиях, к тому же их можно сбрасывать с безопасного расстояния, не входя в зону действия средств ПВО средней дальности противника. Так, при сбросе бомб с большой высоты дальность их полета составляет 110 километров, а с малой высоты — 37 километров.
Азербайджанские самолеты Су-25 ранее были модернизированы для установки на них лазерных бомб производства этой компании.
Сообщается, что Турция продолжает интегрировать в боевые самолеты, принадлежащие Азербайджану, боеприпасы, позволяющие увеличить дальность и точность поражения цели. Эти боеприпасы соответствуют стандартам НАТО.
SavunmaSanayiST.com пишет, что в ближайшее время ожидается, что Турция начнет экспортировать в Азербайджан ракеты SOM класса «воздух-земля» с дальностью 250 километров.