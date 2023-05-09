Как сообщили haqqin.az в Фонде Гейдара Алиева, на мероприятии присутствовали официальные лица страны, гости Международного музыкального фестиваля «Харыбюльбюль», который проходит в эти дни в культурной столице Азербайджана, известные деятели культуры, искусства и науки.

В фильме, представленном Фондом Гейдара Алиева, повествуется о жизни и деятельности Гейдара Алиева. Сценарий фильма охватывает различные периоды политической деятельности великого лидера на основе его выступлений. В фильме повествуется о жизни общенационального лидера, его привязанности к Азербайджану и народу страны, последовательной политике по укреплению Азербайджана как независимого государства, освобождении Карабаха от оккупации.

Также в фильме рассказывается об освобождении от 30-летней армянской оккупации территорий Азербайджана армией под руководством президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева и восстановлении территориальной целостности Азербайджана, что является претворением в жизнь завета и мечты общенационального лидера Гейдара Алиева.