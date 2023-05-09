В Пакистане арестовали генсека оппозиционной партии
Генеральный секретарь оппозиционной партии "Движение за справедливость" (ДЗС) Асад Умар арестован в среду в здании Высокого суда в столице Пакистана. Об этом сообщает газета Dawn.
Причины ареста не уточняются.
Во вторник в Исламабаде был арестован бывший премьер-министр исламской республики и председатель ДЗС Имран Хан. Хан обвиняется по делу о коррупции и в использовании принадлежащего ему и его супруге фонда "Аль-Кадир траст" для отмывания денег. Его арест вызвал массовые демонстрации протеста оппозиции в крупных городах, в том числе Аботтабаде, Исламабаде, Лахоре, Пешаваре, Равалпинди, Сиалкоте, Фейсалабаде, Харипуре. В ряде районов Пакистана вспыхнули ожесточенные столкновения сторонников ДЗС с полицией.