Шахрияр Мамедъяров и Теймур Раджабов в сеансе одновременной игры на 100 досках В честь 100-летия Гейдара Алиева; фото
В Баку на Приморском бульваре прошел сеанс одновременной игры на 100 шахматных досках в честь 100-летия общенационального лидера Гейдара Алиева.
Мероприятие было организовано Министерством молодежи и спорта и Федерацией шахмат Азербайджана.
В сеансе против юных шахматистов приняли участие лучшие гроссмейстеры страны – Шахрияр Мамедъяров, Теймур Раджабов, Рауф Мамедов, Гадир Гусейнов, Абдулла Гадимбейли, Зейнаб Мамедъярова и Гюльнар Мамедова.
Сеанс продолжался около двух часов. 15 партий из 100 завершились вничью, а в двух поединках юным участникам даже удалось обыграть маститых соперников.
В конце юные шахматисты получили подарки от Федерации. В ближайшие месяцы сеансы одновременной игры будут проходить и в других регионах страны.