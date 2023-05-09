В Баку на Приморском бульваре прошел сеанс одновременной игры на 100 шахматных досках в честь 100-летия общенационального лидера Гейдара Алиева.

Мероприятие было организовано Министерством молодежи и спорта и Федерацией шахмат Азербайджана.

В сеансе против юных шахматистов приняли участие лучшие гроссмейстеры страны – Шахрияр Мамедъяров, Теймур Раджабов, Рауф Мамедов, Гадир Гусейнов, Абдулла Гадимбейли, Зейнаб Мамедъярова и Гюльнар Мамедова.

Сеанс продолжался около двух часов. 15 партий из 100 завершились вничью, а в двух поединках юным участникам даже удалось обыграть маститых соперников.

В конце юные шахматисты получили подарки от Федерации. В ближайшие месяцы сеансы одновременной игры будут проходить и в других регионах страны.