Подоляк: Пригожину остается ждать финала

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин достиг максимально невыгодного положения в Бахмуте, поскольку каждый из следующих его шагов, вероятно, приведет к его ликвидации, написал в твиттере глава офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Идеальный «цугцванг Пригожина». Идти вперед нельзя: уничтожат ВСУ. Вернуться назад нельзя: уничтожат заградительные отряды Минобороны России. Стоять на месте - просто уничтожат. Боеприпасов не дают. Что остается? Быть официально признанной террористической группировкой. И ждать финала...» - пишет Подоляк.