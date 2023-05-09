Генеральный директор института, академик Али Аббасов отметил, что в период руководства Гейдара Алиева в Азербайджане была заложена основа цепочки государство-наука-производство, произошло стремительное развитие в науке, образовании, информационных технологиях и других сферах, были созданы производственные объединения, научно-исследовательские учреждения. Одной из исключительных заслуг великого лидера в развитии образования в стране стало расширение границ азербайджанского образования, которое сегодня успешно продолжается главой государства Ильхамом Алиевым.

Состоялась презентация виртуальных роботов, разработанных на основе искусственного интеллекта совместно учеными и специалистами Института систем управления Министерства науки и образования Азербайджана и Университета ADA, посвященная 100-летнему юбилею общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

Говоря о важности проекта, посвященного 100-летию Гейдара Алиева, Аббасов рассказал о работе, проводимой в возглавляемом им учреждении по внедрению искусственного интеллекта в различных сферах, и отметил, что в этой области развиваются отношения сотрудничества с различными государственными структурами, высшими учебными заведениями и частными компаниями.

Коснувшись значимости конференции, впервые проведенной в регионе в рамках совместного сотрудничества с Университетом ADA, Аббасов выразил особую благодарность ректору университета академику Хафизу Пашаеву и его сотрудникам за поддержку в реализации проекта.

Затем конференция продолжилась презентацией виртуальных роботов. Различные виртуальные роботы подробно ответили на заданные вопросы, связанные с технологическим развитием Азербайджана в 70-80-е годы ХХ века под руководством общенационального лидера Гейдара Алиева, реформами в области науки и образования.