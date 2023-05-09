Пакистанцев оставили без интернета
Правительство Пакистана ограничило доступ к Youtube, Facebook и Twitter, сообщает телеканал BOL News.
Ограничение введено на фоне продолжающихся протестов в связи с арестом экс-премьер-министра страны Имрана Хана.
По данным телеканала, доступ к интернет-сервисам на территории исламской республики ограничен, а всем телекоммуникационным компаниям приказали приостановить предоставление услуг во всех крупных городах Пакистана.
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