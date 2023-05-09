Арестович против ущемления русского языка

Экс-советник главы Офиса президента Алексей Арестович оказался в центре скандала после того, как во время передачи с украинским журналистом Василием Головановым заявил, что после вторжения России жители Киева стали еще больше говорить на русском.

«Киев - русскоязычный город. Ну сколько можно выступать против реальности», - сказал Арестович.

В качестве аргумента он привел статистику своей знакомой кассирши, которая провела эксперимент и подсчитала, что на каждую сотню покупателей приходится по 86 людей, которые говорят на русском и лишь 14 обращаются к ней на украинском.

Также он заявил, что за жесткую дискриминацию русскоязычных граждан Украины последует сильный «откат» и что для Запада языковой спор, который существует в нашем обществе, воспринимается как дикость.