Кулеба дал совет Медведеву

Заместителю председателя Совбеза РФ Дмитрию Медведеву лучше не пользоваться соцсетями подвыпившим. Об этом немецкой газете Bild заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, комментируя недавнее заявление Медведева о необходимости убийства Зеленского.

"Медведев должен пить меньше водки, прежде чем заходить в Telegram. Это все, что я могу об этом сказать. Не думаю, что это стоит комментировать. Он играет определенную роль в характере стратегических коммуникаций России", - отметил он.

Комментируя возможную попытку России убить Зеленского, Кулеба подчеркнул, что если бы россияне могли это сделать, "они бы точно попробовали".