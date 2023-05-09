Бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана арестовали на восемь дней, сообщает издание Dawn.

Во время слушания по его делу, связанному с фондом «Аль-Кадир траст», служба по борьбе с коррупцией требовала отправить политика под стражу на 14 дней.

Слушание по мере пресечения проходило в полицейском участке Исламабада, которому был присвоен статус места проведения суда в качестве разового разрешения. Заседание прошло поздно вечером 9 мая в условиях строгих мер безопасности.

Оппозиционный политик стал фигурантом уголовного дела о нецелевой трате средств фонда «Аль-Кадир траст». Ущерб государственному бюджету оценивается в $630 тысяч.