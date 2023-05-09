Джемаль Бустани, автор haqqin.az 16:37

Иранские прокси в Сирии, как сообщается, начали снимать иранские флаги и знамена со своих баз в этой стране. А поскольку произошло это буквально через два дня после того, как «блудного Асада» вновь приняли в Лигу арабских государств, восстановив членство Сирии в этой организации, прекраснодушные оптимисты-комментаторы сейчас скачут от радости, хлопают в ладоши. И говорят: «Смотрите, как Дамаск стремится выполнить условия возвращения в ЛАГ».

Пообещал, дескать, сократить иранское влияние в стране и вывести оттуда иностранные вооруженные формирования – и проиранские прокси уже флаги начали снимать. Не иначе как к уходу из Сирии со дня на день готовятся. И Асад молодец, и Тегеран красавец, вполне договороспособными оказались, время радоваться. Правда, ничего такого – ограничения иранского влияния и вывода проиранских прокси – ни Асад, ни его эмиссары не обещали. Разговоры об этом с ними, конечно, велись, но никаких, даже словесных, гарантий Дамаск на этот счет не предоставлял, никаких документов по этому поводу не подписывал. Да и не готовилось подобных документов. Все было только на уровне общих неконкретных разговоров – «а вот хорошо бы вывести». И столь же расплывчатых обещаний сирийской стороны: «Мы вас услышали, мы подумаем… может быть, когда-нибудь». Иранские прокси сейчас озабочены совсем другим, причем не предстоящим уходом из Сирии, а маскировкой своих позиций от израильской авиации. Поскольку правильной маскировке своих позиций или пунктов постоянной дислокации они, несмотря на все усилия иранских инструкторов, за годы пребывания в Сирии так и не научились.

Впрочем, этому их не смогли научить ни американцы в Ираке, ни советские специалисты, оказывавшие помощь в создании сирийских ПВО еще в 70-х-80-х годах прошлого века. Кто видел бронетранспортеры иракских правительственных войск или армии Асада в полевых условиях, загруженных кроватями, коврами, тюками с каким-то тряпьем и тому подобным скарбом, не имеющим отношения к военным действиям, тот видел все. Но израильские бомбы понемногу учат жизни. А потому сейчас «фатимиюновцы», «зенабиюновцы» и прочие прокси Тегерана взялись снимать яркие флаги и прочую наглядную агитацию. И совсем не из-за решения ЛАГ, а из-за тех ударов с воздуха, которые нанесли израильтяне накануне визита в Дамаск президента Раиси. Уходить же они никуда не собираются. Им и в Сирии неплохо. Поскольку указом Башара Асада бойцам иранских прокси и членам их семей выделяются земельные наделы и даже дома. Конфискованные у «пособников террористов», то есть у сирийцев, не проявивших лояльности к режиму. Эти «военные поселения», по мнению Дамаска, должны стать его опорными пунктами в неспокойных районах, проводниками и защитниками интересов Асада.