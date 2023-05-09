Очередная акция «Открытый микрофон» ПО «Азеригаз» на сей раз состоялась в Сальянском районе, сообщили в пресс-службе ПО.

Обращения местных жителей в основном были связаны с перемещением газопровода, изучением дебиторского долга и перестановкой счетчика.

Руководство Сальянского регионального управления экспорта газа дало подробные ответы на вопросы граждан, обращения были зафиксированы для изучения.