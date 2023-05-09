Cahan Holding почтил память Гейдара Алиева Фото
В связи со 100-летием общенационального лидера Гейдара Алиева было организовано посещение Аллеи почетного захоронения с участием руководящего состава и коллектива Cahan Holding.
Коллектив Cahan Holding почтил память великого лидера Гейдара Алиева, архитектора и основателя азербайджанского современного независимого государства, возложив венки и цветы к его могиле.
Отметим, что в связи с объявлением 2023 года «Годом Гейдара Алиева» в Азербайджане Cahan Holding организовал встречи, конференции, посещение музеев и т.д. с целью еще раз привлечь внимание азербайджанского народа к вкладу великого лидера Азербайджана.