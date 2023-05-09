Анкара и Москва договорились об отсрочке оплаты российского газа в размере 600 млн долларов, а всего на следующий год может быть перенесено платежей на сумму до 4 млрд долларов, пишет Reuters.

"Официально платеж в размере 600 млн долларов был отложен до следующего года. Рост цен на энергоносители оказал на это огромное влияние", - сказал один из собеседников агентства.

Ранее министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез сообщил, что Анкара обсудила с "Газпромом" отсрочку части платежей после резкого повышения цен на газ, стороны достигли соглашения.