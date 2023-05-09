Группа компаний Improtex почтила память Гейдара Алиева
Азербайджанский народ отмечает 100-летие всемирно известного политика, основателя современного независимого Азербайджана, общенационального лидера Гейдара Алиева.
Сотрудники Группы компаний Improtex посетили Аллею почетного захоронения и почтили память общенационального лидера нашего народа, возложив венки и цветы к его могиле.
Великий лидер, посвятивший всю жизнь своему народу, является архитектором и творцом современной Азербайджанской Республики и истории ее современной государственности.
В мировой истории очень мало государственных деятелей, с именем которых связано развитие большинства районов страны, фундамент которых был заложен в результате его усилий. Великий лидер - один из тех редких гениев.
Группа компаний Improtex с глубокой благодарностью чтит светлую память общенационального лидера!