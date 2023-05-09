96 беспилотников атакуют Москву
По состоянию на 07:00 по московскому времени 10 мая в Московскую единую систему организации воздушного движения поступило в общей сложности 96 сообщений о полетах неизвестных беспилотников в Москве и Московской области за сутки.
Ранее сообщалось, что 9 мая 2023 года Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаковать Москву как минимум тремя дронами UJ-22 Airborne, запущенными из Черниговской области (около 600 километров от Москвы).
Один из беспилотников был сбит над селом Перемышль Калужской области, располагающемся в 175 километрах от Москвы. Второй посадили на территории Битцевского леса, третий - в Ломоносовском районе.
Еще один дрон был сбит в московском Лефортово, в районе военного госпиталя имени Бурденко.
Другой беспилотник упал на парковке в подмосковном Климовске днем 9 мая. Он не представлял угрозы окружающим, так как не нес на борту ничего, кроме камеры.
В ночь на 3 мая 2023 года два беспилотных летательных аппарата атаковали московский Кремль. На кадрах, запечатлевших нападение, видно, как беспилотники взрывались над куполом Сенатского дворца.