96 беспилотников атакуют Москву

По состоянию на 07:00 по московскому времени 10 мая в Московскую единую систему организации воздушного движения поступило в общей сложности 96 сообщений о полетах неизвестных беспилотников в Москве и Московской области за сутки.

Ранее сообщалось, что 9 мая 2023 года Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаковать Москву как минимум тремя дронами UJ-22 Airborne, запущенными из Черниговской области (около 600 километров от Москвы).

Один из беспилотников был сбит над селом Перемышль Калужской области, располагающемся в 175 километрах от Москвы. Второй посадили на территории Битцевского леса, третий - в Ломоносовском районе.