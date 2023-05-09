Минобороны Украины отреагировало на сообщения о ликвидации генералов ВСУ
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр опровергла информацию о ликвидации главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и командующего Сухопутными войсками Александра Сырского.
Маляр отметила, что все украинские командиры живы.
"В российском инфополе распространяют информацию о якобы ликвидации украинских командующих. В течение недели три сообщения. Все живы", - сказала Маляр.
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