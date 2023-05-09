Алиевы посетили могилу Гейдара Алиева

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи посетили в Аллее почетного захоронения могилу общенационального лидера Гейдара Алиева.

Ильхам Алиев возложил венок к могиле Гейдара Алиева, почтил память общенационального лидера.

Первая леди Мехрибан Алиева и члены семьи также с глубоким уважением почтили память общенационального лидера.

Затем глава государства, первая леди и члены их семьи почтили память супруги общенационального лидера, выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханым Алиевой и возложили цветы на ее могилу.

Также была почтена память известного государственного деятеля Азиза Алиева и профессора Тамерлана Алиева.