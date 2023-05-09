Спецпредставитель МИД России обсудил с Пашиняном нормализацию отношений с Баку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и специальный представитель главы МИД России Игорь Ховаев в Ереване обсудили процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, сообщила пресс-служба армянского Кабмина.

В ходе встречи были обсуждены вопросы нормализации азербайджано-армянских отношений, ситуация в Карабахе, а также открытие региональных коммуникаций.

Отметим, что ранее в МИД Армении сообщили, что 19 мая в Москве состоятся переговоры между главами МИД Араратом Мирзояном и Джейхуном Байрамовым.