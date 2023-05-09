Путин мобилизует из запаса на фронт
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы граждан, пребывающих в запасе, сообщают российские СМИ.
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Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы граждан, пребывающих в запасе, сообщают российские СМИ.
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