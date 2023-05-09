Совбез ООН экстренно собирается

Совет Безопасности ООН проведет вечером 10 мая закрытое заседание, посвященное эскалации ситуации вокруг сектора Газа, сообщают израильские СМИ.

Инициаторами созыва Совбеза выступили Франция, Китай и Объединенные Арабские Эмираты. С докладом о ситуации выступит специальный представитель ООН Тор Веннесланд. Дипломатические источники сообщают, что резолюция по итогам заседания принята не будет.

С начала 2023 года это уже девятое заседание, посвященное палестино-израильскому конфликту, отметили СМИ.