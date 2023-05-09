Фархад Мамедов, автор haqqin.az 18:02

Запад продолжает интенсивные посреднические усилия для достижения мира между Азербайджаном и Арменией. Как сообщал ранее haqqin.az, «эстафету» у Вашингтона перехватил Евросоюз по итогам четырехдневных переговоров министров иностранных дел в США с участием госсекретаря Энтони Блинкена.

Известно, что президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян проведут переговоры 14 мая в Брюсселе при посредничестве председателя Совета Евросоюза Шарля Мишеля. Примерно через две недели лидеры двух государств вновь встретятся в рамках саммита стран Совета Европы, который пройдет в Молдове. Также запланированы их встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем (по отдельности или совместно). Хотя в Вашингтоне сторонам не удалось достичь согласия по основным аспектам мирного соглашения, госсекретарь Блинкен выступил весьма обнадеживающе, подчеркнув, что министры добились «важного прогресса» и мир может быть достигнут, если стороны «проявят больше политической воли, компромисса и гибкости». В переговорах между Азербайджаном и Арменией Вашингтон и Брюссель, разумеется, координируют свои посреднические усилия. Кремль в настоящее время практически исключен из процесса: хотя Никол Пашинян ездил в Москву накануне переговоров в Брюсселе и пытался убедить Путина в том, что посреднические инициативы Запада не угрожают интересам России в регионе. С другой стороны, прошла информация о предстоящей в мае встрече министров иностранных дел в России. Однако в условиях усиления позиций Запада в кавказском регионе можно сказать, что эта встреча будет носить чисто формальное значение. Западные издания также не скрывают, что усилия США и Евросоюза, направленные на достижение мира между Азербайджаном и Арменией, направлены на «изгнание» России из региона. В обширной статье, опубликованной в престижном журнале Newsweek, говорится, что президент США Джозеф Байден пытается усилить влияние США на «заднем дворе» России, выступая посредником между Азербайджаном и Арменией. Издание пишет, что успех этих посреднических усилий очень важен для предстоящей избирательной кампании американского лидера. «В то время как Соединенные Штаты стремятся закрепиться в регионе, который долгое время находился под сферой влияния России, президент Джо Байден настойчиво продвигает свои амбициозные усилия по установлению мира между бывшими советскими соперниками на Южном Кавказе, Арменией и Азербайджаном. И хотя на пути прочного разрешения многолетнего территориального спора, лежащего в основе продолжающегося конфликта между этими соседними странами, cуществуют серьезные препятствия, успех может означать крайне необходимую дипломатическую победу Белого дома, поскольку внешняя политика Байдена сталкивается с испытанием, которое, как ожидается, станет ожесточенной кампанией по переизбранию», — отмечает Newsweeк.

Но Джеймс Гилмор, бывший губернатор штата Вирджиния, впоследствии работавший послом США в ОБСЕ, считает, что несмотря на оптимистический настрой Блинкена администрация Байдена не сможет добиться дипломатической победы. Гилмор, работавший непосредственно со сторонами во время 44-дневной войны, заявил, что будет «просто шокирован», если администрация добьется дипломатической победы. «Честно говоря, я немного удивлен, что Соединенные Штаты пытаются выступить посредником в чем-либо», — сказал Newsweek Гилмор. Он утверждает, что «компромисс маловероятен». Дипломат отметил, что такой исход остается «желательным», и выразил поддержку любой роли США в посредничестве между двумя противниками. Исходя из своего опыта, он отметил, что в конце 2020 года, когда в Вашингтоне проходила «трудная смена президента», он безрезультатно пытался пойти по тому же пути. Гилмор призвал американских дипломатов, работающих сегодня над этим вопросом, не недооценивать глубину вражды и понимать противоположные национальные цели обеих сторон. Бывший посол и губернатор считает, что посредничество американской администрации между Азербайджаном и Арменией происходит в то время, когда Россия сосредоточила большую часть своих региональных усилий на Украине. «Так что, если это откроет двери для американского посредничества, будет хорошо», — добавил он. «Это то, что мы должны были сделать с самого начала».

Политолог Бениамин Погосян, глава Центра политических и экономических стратегий в Ереване, также подтверждает, что, хотя Москве удалось остановить военные действия в Карабахе осенью 2020 года и направить в регион свой миротворческий контингент, она не смогла в полной мере выполнить свою миссию из-за войны в Украине. «Война 2020 года, а также отвлечение внимания России на Украину после февраля 2022 года создали новую ситуацию в регионе, так как в игру вступило больше внешних игроков, таких как США, ЕС, а также Турция и Иран», — сказал Погосян Newsweek . По его словам, хотя все акторы заинтересованы в предотвращении новой крупномасштабной войны на Южном Кавказе, у них разные цели в отношении геополитического будущего региона. Россия все еще охвачена желанием «сохранить свою роль основного игрока, с подозрением относясь к растущему влиянию Запада», в то время как США «заинтересованы в продвижении армяно-азербайджанского мирного процесса и усилий по нормализации армяно-турецких отношений, надеясь, что это откроет путь для вытеснения российских миротворцев из Карабаха после ноября 2025 года и, возможно, для вывода российской военной базы и пограничных войск из Армении в более отдаленной перспективе», — считает Погосян. По словам эксперта, США всегда более амбициозно работали над укреплением новых независимых государств на постсоветском пространстве, в том числе на Южном Кавказе, перед лицом вероятного возрождения России. Теперь, когда конфликт между Соединенными Штатами и Россией обостряется из-за войны в Украине, вмешательство Вашингтона в регион Южного Кавказа усиливает данную геополитическую модель. Однако, по мнению Погосяна, если США не смогут убедить азербайджанскую сторону пойти на уступки, их дипломатические инициативы потерпят неудачу, а в регионе останется «замороженный конфликт», который Россия периодически будет использовать в своих интересах.

Фарид Шафиев, бывший высокопоставленный азербайджанский дипломат, ныне возглавляющий Центр анализа международных отношений, также считает, что война России в Украине препятствует сохранению роли Москвы в регионе Южного Кавказа. «Поскольку Россия, с одной стороны, отвлечена войной в Украине, а с другой — своим классическим подходом к замораживанию проблемы, а не к ее решению, — сказал Шафиев Newsweek , — очевидно, что Москва не заинтересована в долгосрочном решении проблем между Арменией и Азербайджаном». По мнению Шафиева, не совсем ясно увенчается ли успехом нынешняя инициатива США по установлению мира в Армении и Азербайджане, но «некоторый оптимизм остается, поскольку все больше политиков внутри и за пределами Армении понимают необходимость признания территориальной целостности Азербайджана в качестве основы для будущей безопасности и развития». Посол Азербайджана в США Хазар Ибрагим в комментарии Newsweek также приветствует усилия Вашингтона, при этом отметив, что обеим сторонам все еще предстоит решить некоторые ключевые вопросы, чтобы перейти к полному разрешению конфликта. К ним относится, в том числе, продолжающееся присутствие, по его оценкам, до 10 тысяч армянских солдат в Карабахе.