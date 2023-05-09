В Грузии поддержали решение Путина

«Это суверенное решение российского руководства и любое государство самостоятельно решает, для граждан какой страны ввести визовый режим и для каких граждан снять его», - цитирует Интерфакс грузинского министра.

Решение российского руководства о возобновлении авиасообщения с Грузией и отмене визового режима для грузинских граждан является независимым решением северного соседа, заявил в среду журналистам грузинский министр иностранных дел Илья Дарчиашвили.

По его словам, более миллиона граждан и выходцев из Грузии, проживающих сегодня в РФ, имеют тесные связи со своей родиной.

«Именно в гуманитарной призме для любого ответственного руководства решение, по которому для наших граждан улучшаются бытовые условия, можно только приветствовать», - сказал Дарчиашвили.

В то же время председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили сказал, что «установление этих санкций и их снятие - это только вопрос России, и по этому поводу у нас не могло быть какого-то влияния».

При этом он исключил возможность, что данное решение каким-то образом может сделать Грузию территорией для обхода Россией введенных в отношении нее санкций, но также отметил, что Грузия по-прежнему присоединяться к санкциям против РФ не намерена.

По его словам, отказ присоединяться к санкциям против России объясняется национальными интересами населения Грузии, чтобы не произошла эскалация отношений.

Ранее в среду, 10 мая, был опубликован указ президента РФ, согласно которому Россия с 15 мая 2023 года отменяет визовый режим для граждан Грузии, за исключением лиц, въезжающих в РФ с целью трудовой деятельности. Другим указом президента РФ были сняты ограничения на полеты между Россией и Грузией, прямое авиасообщение между которыми было прервано в июле 2019 года.